Verlängerung der Linie 18: Stadionbrücke wird komplett gesperrt

Bei der Verlängerung der Linie 18 geht es voran: Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und in den Herbstferien starten die Arbeiten auf der Stadionbrücke. Es kommt zu zahlreichen Verkehrsmaßnahmen.

Die Stadionbrücke verwandelt sich ab 24. Oktober in eine Großbaustelle mit Signalwirkung. Die Wiener Linien starten mit umfassenden Gleis- und Straßenbauarbeiten. Ziel ist die Verlängerung der Straßenbahnlinie 18, die künftig weitere U-Bahn-Stationen miteinander verbinden soll.

Verkehrsumleitungen während der Arbeiten auf der Stadionbrücke. © Wiener Linien

Rund um die Uhr wird gearbeitet, damit die Einschränkungen möglichst kurz bleiben. Die Stadionbrücke bleibt bis inklusive 30. Oktober in beide Richtungen für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Rotundenbrücke umgeleitet. Die Auf- und Abfahrt auf die A4 und A23 bei der Anschlussstelle Erdberg bleibt offen. Wer in die Stadionallee will, muss über die Rustenschacherallee ausweichen.

Linie 80A fährt geteilt

Ab 31. Oktober ist die Brücke zumindest aus Richtung Autobahn wieder einspurig Richtung dritter Bezirk befahrbar. Auch bei den Buslinien ändert sich einiges. Die Linie 80A fährt geteilt und wird bis Sommer 2026 abschnittsweise umgeleitet. Die Linie 77A nimmt weiterhin die Route über die A23. Der Ludwig-Koeßler-Platz wird nur stadtauswärts Richtung Lusthaus bedient. Die Linie 18 bleibt vorerst bei ihrer Endstation St. Marx. U-Bahnlinien und die S7 sollen trotz allem für gute öffentliche Anbindung sorgen.

Die Buslinie 80A fährt von 24. Oktober bis 3. November geteilt. Die Linie 77A wird weiterhin über die A23 umgeleitet. © Wiener Linien

Nach den Arbeiten auf der Stadionbrücke folgt der nächste Abschnitt. Direkt im Anschluss rollen die Bautrupps weiter Richtung Stadionallee. Dort geht der Gleisbau weiter. Die verlängerte Linie 18 fährt ab voraussichtlich Herbst 2026 von der U2-Station Stadion über die Meiereistraße und Stadionallee zur U3 Schlachthausgasse und weiter entlang der bestehenden Strecke bis zur U6 Burggasse-Stadthalle.