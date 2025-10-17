Fassaden-PV-Anlage versorgt U6-Station Floridsdorf mit Strom

Die neuen, in die Glasfassade des U6-Gebäudes in der Station Floridsdorf integrierten Photovoltaik-Module erzeugen Strom und spenden zugleich Schatten

In Floridsdorf zeigt sich, wie die Zukunft der Stadt aussehen kann. Die Glasfassade der U6-Station wurde modernisiert und erzeugt nun nicht nur sauberen Strom, sondern sorgt gleichzeitig für angenehmen Schatten. Seit Juni ist die neue Photovoltaikanlage in Betrieb. Die Wiener Linien haben das Projekt gemeinsam mit Wien Energie umgesetzt und damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung gesetzt. Innerhalb von drei Monaten wurden bereits 120.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Karl Gruber, Geschäftsführer von Wien Energie, betont das enorme Potenzial städtische Infrastruktur für die Energiewende.

Die Fassaden-PV-Anlage in Floridsdorf erzeugt Strom und spendet zugleich Schatten. © Wiener Linien / Max Döringer

Neben der Fassade wurden auch das Dach der Station sowie das nahegelegene Stellwerk mit Solarmodulen ausgestattet. Insgesamt wurden 685 Module verbaut, die eine Leistung von etwa 260 Kilowatt-Peak erreichen. An sonnigen Tagen wird mehr Energie produziert, als vor Ort für Lifte, Rolltreppen und Beleuchtung benötigt wird. Im Juli konnten rund 60 Prozent des Strombedarfs direkt durch Sonnenkraft gedeckt werden. Der überschüssige Strom wird an benachbarte U-Bahn-Stationen weitergeleitet.

27 Solarkraftwerke auf Öffi-Flächen

"Wir prüfen bei allen Bauprojekten, ob PV-Anlagen möglich sind und gehen dabei auch innovative Wege. Ob Fassade oder Dächer – wir nützen vorhandene Flächen effizient und verwenden den selbst produzierten Sonnenstrom vor Ort in unseren U-Bahn-Stationen und Betriebsgebäuden“, erklärte Gudrun Senk, die technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Bereits seit dem Jahr 2020 treiben die Wiener Linien zusammen mit Wien Energie eine Photovoltaik-Offensive voran. Heute gibt es 27 Solarkraftwerke auf Flächen des öffentlichen Verkehrs in ganz Wien. Diese produzieren gemeinsam 5,7 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Damit können fast 3.000 Wiener Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Ökostrom versorgt werden. In Floridsdorf zeigt sich eindrucksvoll, wie aus Sonnenlicht städtische Lebensqualität wird.