Gänserndorf feiert die Gans: Martinifest beim Rathaus

Am 8. November feiert Gänserndorf ein großes Martinifest. Wenig überraschend, immerhin tragen sie die Gans im Namen und im Wappen.

Los geht's mit dem Programm für Groß und Klein am Samstag um 14:00 Uhr und es läuft bis 20:00 Uhr. Gefeiert wird rund ums Rathaus der Stadtgemeinde Gänserndorf.

Den Anfang macht eine Zaubershow, danach geht es an ein Konzert des Ersten Gänserndorfer Musikvereins. Es folgt noch mehr Musik mit Patrick Lux.

Darüber hinaus werden zahlreiche Stände, Foodtrucks und das Kaffeehaus im Rathaus für kulinarische Verpflegung sorgen. Für die kleinsten Besucher wird es eine Zaubershow, Hüpfburg, Bungee-Trampolin und mehrere Bastelstationen geben.