Gasleitung bei Haag wird 12 Stunden unterbrochen

Abschlussarbeiten nach Bersten der Hochdruckleitung im Dezember 2024 im Bezirk Amstetten finden Ende April statt.

Nach einem Gebrechen auf der Gas-Hochdruckleitung West1 bei Haag (Bezirk Amstetten) vor rund vier Monaten stehen die Abschlussarbeiten bevor.

Von dem Zwischenfall waren rund 3.500 Abnehmer sowie einige Großkunden betroffen. Eine "mechanische Vorbeschädigung" vor mehreren Jahren dürfte laut Sachverständigen die Ursache gewesen sein, teilte die EVN-Tochter Netz NÖ zum vorläufigen Ergebnis von Untersuchungen am Montag in einer Aussendung mit.

Unterbrechung am 29. April für 12 Stunden

Das Geräusch beim Bersten der Leitung am 19. Dezember des Vorjahres in der Früh war als "Explosion" wahrgenommen worden, zwei Häuser waren vorsorglich vorübergehend evakuiert worden. Nach dem Vorfall konnte die Ersatzversorgung innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt werden. Nun wurde auf einer Länge von 100 Metern ein neues Teilstück verlegt, das am 29. April in die bestehende Versorgungsleitung eingebunden und in Betrieb genommen wird. An diesem Tag wird daher die Gasversorgung von etwa 6.00 bis 18.00 Uhr unterbrochen.

Bei Grabarbeiten unbedingt Pläne anfordern

Michael Wiederstein, Projektleiter von Netz NÖ, betonte, dass "bei Grabarbeiten unbedingt Einbautenpläne anzufordern sind". Netz NÖ biete diese Auskunft für Bauvorhaben kostenlos an. West1 verläuft auf einer Länge von rund 20 Kilometern von Schmiedleiten bei Oed bis zur oberösterreichischen Grenze. Seit der Errichtung der Gas-Hochdruckleitung Westschiene im Jahr 1995 dient West1 nur noch zur lokalen Versorgung.