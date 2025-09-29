Alles zu oe24VIP
Gemeindealpe Mitterbach fünffach ausgezeichnet
Preisregen

Gemeindealpe Mitterbach fünffach ausgezeichnet

29.09.25, 12:57
Beim Skiareatest wurde die Gemeindealpe Mitterbach mit dem Internationalen Sommergütesiegel in Triplegold und vier weiteren Awards in den Kategorien "Erlebnis & Familienberg“, "Ideen & Umsetzung“, "Fun & Action“ sowie der Cleanliness-Trophy ausgezeichnet.  

"Einmal Triplegold, zweimal Doppelgold und zweimal Gold für die Sommerangebote unserer Gemeindealpe Mitterbach: So die beeindruckende Bilanz des anonymen Qualitätschecks des internationalen Skiareatests. Ich gratuliere dem hervorragenden Team sehr herzlich zu diesem Erfolg und bedanke für mich die Arbeit, die es für unsere Landsleute leistet“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Seit 30 Jahren ist das Skiarea-Testteam im europäischen Alpenraum unterwegs und nimmt Tourismusdestinationen sowie Skigebiete unter die Lupe. In der Sommersaison 2025 besuchten die anonymen Tester unangekündigt die Gemeindealpe Mitterbach und bewerteten das Angebot in den 15 bewährten Skiareatest-Kategorien, darunter Sicherheit, Fahrbetriebsmittel, Mountaincarts und Personal.

Die Sommersaison auf der Gemeindealpe Mitterbach läuft bis 2. November 2025. Auf die Besucher warten das neue Mountain Escape Spiel, die 4,6 Kilometer lange Mountaincartstrecke, der Modell-Crawler Parcours, gut markierte Wanderwege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, der 800 Meter lange kinderwagentaugliche Panoramarundweg im Gipfelbereich, beste regionale Kulinarik im Bergrestaurant Terzerhaus, Relaxstationen im Gipfelbereich und Rastplatzerln im Bereich der Mittelstation. Die beiden Sesselbahnen bringen die Gäste von 800 auf 1.626 Meter Seehöhe.

