Gerade erst gekauft: Familienauto fackelte vor Wohnanlage ab

Ein Bewohner hatte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Ein bei einem Mehrparteienhaus geparktes Auto ist in der Nacht auf Montag in Pottenstein, Bezirk Baden, in Flammen aufgegangen. Bemerkt hatte das Feuer, welches von der Motorhaube ausging, ein Bewohner kurz vor 2.30 Uhr, er alarmierte auch die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen. Die Brandursache war vorerst unbekannt, es entstand erheblicher Sachschaden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude oder andere Fahrzeuge wurde verhindert.

Pkw gehörte junger Familie

Der Pkw gehört einer jungen Familie, die das Auto den Angaben zufolge erst vor einigen Tagen von einem Gebrauchtwagenhändler gekauft hatte.