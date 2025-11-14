Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Geriatrie neu gedacht: Klinik & Pflegezentrum kooperieren
© NÖ Landesgesundheitsagentur

Gesundheit

Geriatrie neu gedacht: Klinik & Pflegezentrum kooperieren

14.11.25, 13:32
Teilen

Mit einer österreichweit einzigartigen Kooperation setzen das Landesklinikum Mödling und das Pflege- und Betreuungszentrum Mödling ein starkes Zeichen für zukunftsorientierte geriatrische Ausbildung. 

Erstmals wird die Facharztausbildung zum Geriater in einer kombinierten Struktur umgesetzt: 18 Monate Ausbildung erfolgen im Landesklinikum Mödling, weitere 6 Monate im PBZ Mödling – direkt an der Schnittstelle zur Langzeitpflege. "Die Bevölkerung wird immer älter – und das ist auch gut so, daher gewinnt die geriatrische Kompetenz in allen Versorgungsbereichen zunehmend an Bedeutung. Diese Kooperation schafft nicht nur neue Perspektiven für junge Medizinerinnen und Mediziner, sondern auch für die Versorgung unserer älteren Bevölkerung“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Mit dem Start dieser Ausbildungspartnerschaft geht Niederösterreich einen wichtigen Schritt in Richtung integrierter geriatrischer Versorgung – zum Wohle älterer Menschen in Klinik und Pflege. "Diese Initiative bringt Theorie, Akutmedizin und Langzeitpflege sinnvoll zusammen. So entsteht ein realistisches, praxisnahes Bild der modernen Geriatrie – und genau das brauchen wir, um die Versorgung älterer Menschen bestmöglich weiterzuentwickeln“, so Dr. Silvia Bodi, Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion.

Die nun geschaffene Struktur ist ein wichtiger erster Schritt in Richtung ganzheitlicher Versorgung und Qualifizierung in einem zunehmend bedeutsamen medizinischen Bereich

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden