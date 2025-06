Gmündner Stadtwirtshaus Hopferl zapft sich an die Spitze

In Gmünd steht Niederösterreichs bestes Bierlokal 2025. Das "Stadtwirtshaus Hopferl" wurde von niemand Geringerem als "Bierpapst" Conrad Seidl und seinem Testteam zur Krone der Bierkultur in Niederösterreich ernannt.

Das "Stadtwirtshaus Hopferl" hat geschafft, wovon viele nur träumen. Es wurde von Bier-Guru Conrad Seidl zum besten Bierlokal Niederösterreichs gekürt. Der "Bier Guide" 2025 spricht eine klare Sprache und die schmeckt und begeistert. Familie Hag, die in der Waldviertler Bierszene seit vielen Jahren aktiv ist, hat mit diesem Haus am Gmünder Stadtplatz bereits viele Auszeichnungen erhalten - 2022 etwa einen Sonderpreis für "ausgezeichnete Mitarbeiterführung" als Top Wirte der NÖ Wirtshauskultur.

Anonym testeten Seidl und sein Team über 1.000 Lokale in ganz Österreich. Vom Bodensee bis zum Neusiedler See wurde jeder Zapfhahn unter die Lupe genommen. Was zählt, sind Qualität, Auswahl, Atmosphäre.

Schaumkronen für die Besten

Doch auch andere Lokale in Niederösterreich durften sich über Lob freuen. In Falkenstein glänzt die "genusswerkstatt sieben:schläfer". In Krems wird in "Schmid´s Burger & Craft Beer" und im "Piano Bierlokal" auf höchstem Niveau gezapft. Und das „Zündwerk“ in Strasshof lässt mit Steaks und Bieren die Herzen höher schlagen. Von "Mary’s Scottish Coffeepub" bis „Siegl’s am Markt" in Wiener Neustadt, vom "Denkenhof" in Kilb bis zum "Goldenen Löwen" in Maria Taferl - der Bier-Guide 2025 ist eine Liebeserklärung an die Braukunst des Landes.

Die diesjährige Ausgabe des legendären "Bier Guide" erscheint bereits zum 26. Mal. Auf 432 Seiten liefert Bierpapst Seidl nicht nur Top-Adressen für Biergenuss. Auch Innovationen, Brauereitouren und Hofverkäufe finden ihren Platz. Was 1999 als Nischenprojekt begann, ist heute Pflichtlektüre für Genießer. Bier ist mehr als Getränk, es ist Kultur. Und Niederösterreich hat allen Grund, darauf anzustoßen. Am besten mit einem frisch gezapften Bier im Hopferl.