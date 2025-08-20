Alles zu oe24VIP
Großeinsatz am Badesee: Polizei sucht nach vermisster Person
© Google Maps

Wiener Neudorf

20.08.25, 21:19
Teilen

Großeinsatz beim Badeteich in Wiener Neudorf: Rettungstaucher, Feuerwehr und Polizei mussten ausrücken. Es wird nach einer vermissten Person gesucht. 

Am Kahrteich in Wiener Neudorf ging am frühen Abend ein Notruf ein: Das Rote Kreuz Niederösterreich und die Feuerwehr bestätigten den Großeinsatz gegenüber oe24.

Eine oe24-Leserin berichtete: "Ein Badegast hat jemanden schwimmen gesehen, dann plötzlich nicht mehr. Danach brach Panik aus."

Boote, Taucher, Drohne

Das deckt sich auch mit den Informationen der Feuerwehr. Sprecher Matthias Seyfert schildert den Einsatz: "Wir wurden zu einer Menschenrettung gerufen, offenbar soll eine Person untergegangen sein. Wir kannten die Position, begannen dort mit der intensiven Suche."

Zunächst wurde die Person mittels Boot am Wasser und Rettungstauchern unter Wasser gesucht. "Wir haben aber keine abgängige Person gefunden, daher ist für uns der Einsatz beendet", heißt es von der Feuerwehr weiter.

Polizei ermittelt

Die Ufer wurden detailliert abgesucht, sogar eine Polizeidrohne war im Einsatz. Wie geht es jetzt weiter? Der Fall liegt bei der Polizei, die nun weiter ermittelt, ob es sich um einen Fehlalarm oder tatsächlich um eine abgängige Person handelt.

