Grüne kritisieren Bahn-Sparpläne des Bundes

"Arbeitsplätze sind gefährdet und wirtschaftliche Entwicklung gebremst."

In der vergangenen Landtagssitzung brachten die Grünen einen dringenden Antrag ein, um die Bundesregierung an ihre Zusagen für den Ausbau der Bahn-Infrastruktur in Niederösterreich zu erinnern.

Viele Bahnprojekte der Ostregion betroffen

Hintergrund sind massive Kürzungen und Verzögerungen im aktuellen ÖBB-Rahmenplan, die zentrale Bahnprojekte in der Ostregion betreffen. Vom Sparkurs der Bundesregierung betroffen sind unter anderem der Ausbau und die Attraktivierung der Nordwestbahn, Laaer Ostbahn, Nordbahn, Südbahn, Franz-Josefs-Bahn, die Verbindung Ostbahn-Flughafenschnellbahn, die Puchberger Bahn sowie die Elektrifizierung der Strecke Krems–Herzogenburg und der Erlauftalbahn. Auch die wichtige Verbindungsbahn Wien Hütteldorf – Wien Meidling wird um vier Jahre später fertiggestellt als geplant.

Georg Ecker von den Grünen verweist auf aktuelle Studien: „Jeder Euro, der in den Bahnausbau investiert wird, schafft zwei weitere Euro an heimischer Wertschöpfung. Verzögerungen kosten Arbeitsplätze und bremsen die wirtschaftliche Entwicklung in Niederösterreich.“