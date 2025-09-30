Alles zu oe24VIP
Herzzerreissende Szenen im Spital: Schwerkranker heiratete Freundin
© UK Neunkirchen

Liebe

Herzzerreissende Szenen im Spital: Schwerkranker heiratete Freundin

30.09.25, 09:56
Herzzerreissende Szenen haben sich im Universitätsklinikum Neunkirchen abgespielt: Was zuvor noch ein Aufenthaltsraum einer Bettenstation war, wurde kurzerhand zum Trauungssaal umfunktioniert. Ein schwer kranker Patient heiratete dort seine Lebensgefährtin. 

Vor zwei Jahren lernten sie einander kennen, jetzt sind sie Eheleute. Und "dazwischen" erkrankte der Mann schwer und musste im Universitätsklinikum Neunkirchen behandelt werden. Ein Pflegeteam des Klinikums erfüllte dem Paar nun ihren sehnlichsten Wunsch, zu heiraten.

© UK Neunkirchen

Der Aufenthaltsraum war festlich geschmückt, außerdem gab es schöne Musik, ein Seifenblasen-Spalier und eine Hochzeitsfeier in der Cafeteria des Spitals samt eigens gebackener Hochzeitstorte aus der Krankenhausküche. Eine Standesbeamtin der Stadtgemeinde Neunkirchen führte die Trauung durch. Herzliche Glückwünsche dem Ehepaar!

