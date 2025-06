Hitzeschutzplan in Kraft: Warnungen in acht Bezirken ausgesprochen

Niederösterreich ächzt unter einer herannahenden Hitzewelle, die kaum Luft zum Atmen lässt. Schon ab Mittwoch drohen gesundheitliche Gefahren durch extreme Temperaturen. Der Hitzeschutzplan soll jetzt Schlimmeres verhindern und besonders die Schwächsten schützen.

Ab Mittwoch brennt die Sonne erbarmungslos auf weite Teile Niederösterreichs. GeoSphere Austria hat für acht Bezirke eine Hitzewarnung ausgesprochen. Betroffen sind Wiener Neustadt Stadt und Land, Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Mistelbach, Mödling und Neunkirchen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Säuglinge, Kleinkinder sowie Personen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen.

Damit wird auch der NÖ Hitzeschutzplan aktiviert, der in dieser Situation empfiehlt, dass Krankenhäuser, Altersheime, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen etc. ihre internen und organisationsspezifischen Hitzeschutz- und Maßnahmenpläne starten. "Das Hitzerisiko hängt in hohem Maße von der individuellen Veranlagung, Vorerkrankungen und dem individuellen Verhalten ab"“, betont Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ).

Hitzetage haben sich verdoppelt

Die Zahl der Hitzetage hat sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt, in einigen Regionen sogar verdreifacht. Neben Vorkehrungen wie ausreichender Flüssigkeitszufuhr, leichter Kost, luftiger Kleidung, der Vermeidung von schwerer Arbeit oder körperlicher Betätigung im Freien ist auch der Aufenthalt vor allem zur Mittagszeit im Schatten zu empfehlen. "Eine Hitzewelle darf keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Vorbeugende Maßnahmen für den Schutz sind unerlässlich", so Prischl .