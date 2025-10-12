Hochwasserschutz in Obergänserndorf fertiggestellt

"Aus Liebe zum Land rüsten wir unsere Heimat vor zukünftigen Katastrophen", betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Beim Hochwasserschutz in Obergänserndorf geht es um den Wasserrückhalt und den Schutz vor Hangwässer für 250 Menschen.

"Mit zwei großen Rückhaltebecken in Obergänserndorf in der Gemeinde Harmannsdorf werden ab sofort rund 250 Menschen, 100 Gebäude und wichtige Infrastruktur vor Überflutungen geschützt und Hangwässer zurückgehalten. Schäden in der Höhe von 1,5 Mio. Euro sollen damit in Zukunft verhindert werden. Jeder investierte Euro ist ein Euro für die Sicherheit und den Schutz der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Aus Liebe zum Land rüsten wir unsere Heimat vor zukünftigen Katastrophen", erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Mit der Errichtung der beiden Rückhaltebecken im Mühlweg und in der Herbersteingasse wird eine wesentliche Verbesserung für Teilbereiche von Obergänserndorf bei Starkregenereignissen erzielt, freut sich auch Bürgermeister Alexander Raicher (ÖVP). Das Rückhaltebecken bei der Herbersteingasse stellt den Hochwasserschutz für den nordwestlichen Teil von Obergänserndorf sicher, jenes beim Mühlweg für den nordöstlichen Teil. Durch Absenken des Geländes und durch Anschüttung von Dämmen konnte ein Gesamt-Speichervolumen von insgesamt 16.800 m³ geschaffen werden. Für die Maßnahme stellten das Land Niederösterreich rund 275.000 Euro, der Bund rund 410.000 Euro und die Europäische Union rund 670.000 Euro zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Beitrag der Gemeinde Harmannsdorf von rund 340.000 Euro ergibt sich eine Gesamtinvestition von knapp 1,7 Mio. Euro.

Pernkopf erklärt dazu: "Seit 2002 wurden etwa 800 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt, dadurch wurden mehr als 300 Gemeinden sicherer gemacht.“ Hochwasserschutz sei heute immer ein Mix aus Dämmen, mobilen Elementen und Wasserrückhalt. Ein Drittel fließe in Projekte, mit denen Gewässern mehr Platz gegeben wird.