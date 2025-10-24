In der Campus Hall in Krems fand heute zum 49. Mal die Sportlounge Niederösterreich statt, bei der traditionell die niederösterreichischen Sportakteure des Jahres gekürt wurden.

Als Sportler des Jahres wurde Lucas Miedler geehrt, der heuer im Tennis-Doppel gleich zwei ATP-250-Titel gewinnen konnte. Bei den Damen triumphierte Speerwerferin Victoria Hudson, die mit einer Weite von 67,76 Meter beim Team-Europacup nicht nur einen neuen österreichischen Rekord aufstellte, sondern damit auch nach wie vor die Weltbestenliste anführt. Zur Mannschaft des Jahres wurden die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri gewählt. Die Schwestern krönten sich heuer zu Welt- und Europameisterinnen in der Technik-Kür.

Die Trophäe in der Kategorie Parasportler des Jahres ging – wie bereits im Vorjahr – an Paraskifahrerin Veronika Aigner, die gemeinsam mit ihrer Schwester und Guide Elisabeth Aigner in der Saison 2024/25 den Slalom-, Riesentorlauf- und Super-G-Weltcup sowie den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Als beste Nachwuchssportlerin des Jahres wurde Nina Skerbinz ausgezeichnet. Das junge Tischtennis-Ass sicherte sich bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen (EYOF) die Goldmedaille im Einzelbewerb.

Sportlegende Claudia Lösch geehrt

"Herzlichen Glückwunsch an unsere strahlenden Sieger! Unsere Athleten haben in den vergangenen Monaten erneut bewiesen, dass sie den Sport mit beeindruckender Leidenschaft und Hingabe leben. Ihre eiserne Disziplin und ihr Einsatz sind echte Weltklasse und machen uns sehr stolz“, würdigt Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) die Leistungen der heimischen Sportstars und betont auch ihre große Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche.

Markus Gschladt (Raiffeisen), Johannes Öfferl (spusu), Martin Gabler (NV), Vasiliki Alexandri, Jennifer Klein (SKN), Nina Skerbinz, Anna-Maria Alexandri, Eirini-Marina Alexandri, Sandra Kaufmann, Lara Teynor, Alexander Schmirl, Bil Marinkovic, LH-Stellvertreter Udo Landbauer (hinten); Philipp Kaider, Nico Haberl, Johannes Aigner, Claudia Lösch, Kenan Hasecic (UHK), Elena Roch (vorne) © Redshift Media

Um an historische Leistungen und Erfolge niederösterreichischer Spitzensportler zu erinnern, wurde bei der Sportlounge traditionell auch wieder eine Sportlegende geehrt. Die ehemalige Para-Skifahrerin Claudia Lösch verewigte sich mit ihren Handabdrücken auf einer Legendenplatte, die künftig beim Zugang zum SPORTZENTRUM Niederösterreich verlegt wird, um ein Mosaik der niederösterreichischen Sportgeschichte zu zeichnen.

Claudia Lösch ist die erfolgreichste Skifahrerin in der Geschichte des österreichischen Behindertensports. Dreimal gewann sie den Gesamtweltcup, wurde mehrfach Weltmeisterin und holte bei fünf Weltmeisterschaften insgesamt 19 Medaillen. Bei den Paralympischen Winterspielen 2010 in Vancouver sicherte sie sich zweimal Gold. Insgesamt stand sie neunmal auf dem paralympischen Podest.