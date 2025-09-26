Im Bezirk Neunkirchen bebte die Erde erneut

Im Bezirk Neunkirchen hat am Freitag erneut die Erde leicht gebebt.

Sechs Kilometer östlich des Semmering wurde um 12.30 Uhr eine Magnitude von 1,4 verzeichnet, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria). Die schwachen Erschütterungen wurden demnach vereinzelt verspürt, beispielsweise in den Gemeinden Otterthal und Raach am Hochgebirge. Berichtet worden sei von Grollen des Untergrundes. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und nicht zu erwarten.

Zuvor war in der Nacht auf Dienstag ein Beben der Magnitude 1,2 im Raum Gloggnitz registriert worden. Die Erschütterungen seien von einigen Personen deutlich wahrgenommen worden.