In diesen Gemeinden tobt Wahlschlacht

Die FPÖ will sich Bürgermeistersessel erobern. Einen halben hatte sie schon 2020 erreicht. Von Bettina Mader

In 568 Gemeinden wird Sonntag über die Zusammensetzung des Gemeinderates abgestimmt. Die Bürgermeister werden in der ersten Konstituierenden Gemeinderatssitzung je nach Mehrheit der Mandate gewählt. In 451 Gemeinden stellt derzeit die ÖVP Bürgermeister, in 107 die SPÖ und in 15 Kommunen unabhängige Listen.

Hoffnung ruht auf Waidhofen an der Thaya

In Waidhofen an der Thaya hofft die FPÖ mit dem 2. L-Präs. Gottfried Waldhäusl den Bürgermeistersessel zu holen. Nach der vergangenen Wahl gewann die FPÖ gewissermaßen einen halben Bürgermeister in Bad Großpertholz (Bez. Gmünd): Die Blauen teilten sich die Amtsperiode mit der SPÖ. Waldhäusl würde wahrscheinlich auch einen Koalitionspartner brauchen.

Philipp Gerstenmayer ist Spitzenkandidat der FPÖ in Wiener Neustadt. © FPÖ NÖ ×

Kritischer wurde der Ton der FPÖ beim Wahlkampf in Wr. Neustadt, wo sie sich als Teil der bunten Stadtregierung schwer von der ÖVP distanzieren kann. LAbg. Philipp Gerstenmayer ist Spitzenkandidat. Bgm. Klaus Schneeberger (ÖVP) sitzt relativ sicher im Sattel, könnte aber Stimmen verlieren