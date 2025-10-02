"In Seenot": Vier Jungschwäne aus Schlamm gerettet

Zu einem ganz besonderen Einsatz rückten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Gföhl (Bezirk Krems) und Jaidhof (Bezirk Krems-Land) aus: Vier junge Schwäne steckten im Schlamm des abgelassenen Lehenhüttelteichs fest. Die schöne Geschichte zum Tag: sie konnten gerettet werden.

Anrainer beobachteten zuerst, dass die alten Schwäne weggeflogen waren. Da die jungen noch nicht flugfähig waren, kämpften sie sich auf der vergeblichen Suche nach Futter durch den Schlamm - durch den Schlamm einer, so muss man es heute wohl bezeichnen, Pfütze. Die herbeigerufenen Feuerwehrmitglieder schlüpften in Wathosen und stiegen in den ausgelassenen Teich, um die Tiere einzufangen.

Tierschützerin päppelt die Jungschwäne wieder auf

Eine Tierschützerin übergab die geretteten Tiere gleich der Greifvogel- und Wildtierpflegestation von Karin Brunner in Gföhl. Dort werden die vier Jungstörche wieder aufgepäppelt und sollen, so sagt Karin Brunner zu NÖN, in Folge an der Donau bei anderen Schwänen ausgesetzt werden. Brunner hat in ihrer Wildtierpflegestation alleine heuer bereits 70 junge Turmfalken, die bei ihr abgegeben wurden, gesund gepflegt und für das Leben in der Wildnis wieder fit gemacht. Das ist wahre Tierliebe!