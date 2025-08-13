In St. Pölten: Vollkommen elektrische Auslieferung bei DPD

DPD Österreich investiert weiter in die emissionsarme Zustellung und stellt in der Niederösterreichischen Landeshauptstadt seit Juni dieses Jahres flächendeckend 100 Prozent elektrisch zu.

In St. Pölten erfolgt die Zustellung von DPD-Paketen seit zwei Monaten rein elektrisch und damit emissions- und lärmreduziert. Vom Depot in Pöchlarn aus starten täglich sieben Mercedes Benz Sprinter mit Elektroantrieb, die in der niederösterreichischen Landeshauptstadt mehr als 20.000 Pakete monatlich zustellen. Ergänzend werden in der Fußgängerzone von St. Pölten noch Elektro-Cargo-Bikes des DPD-Partners "Der Fahrradkurier." eingesetzt, um urbane Zufahrtsbeschränkungen zu lösen.

"Wir betrachten die Zustellung mittels Elektrofahrzeuge als einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen und ein wichtiges Signal nach Außen in Sachen Umweltschutz. Zudem zeichnen sich die alternativ angetriebenen Lieferautos durch eine besonders geringe Geräuschentwicklung aus, bieten den Zusteller:innen einen hohen Fahrkomfort und überzeugen durch einen deutlich reduzierten Wartungs- und Reparaturaufwand", erläutert Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Austria, Österreichs größtem privaten Paketdienstleister.