Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Moorbad Harbach
© Moorbad Harbach

Obduktion angeordnet

Jäger (74) im Waldviertel tot aufgefunden

06.09.25, 13:41
Teilen

Von Fremdverschulden wird vorerst nicht ausgegangen  

In Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) im niederösterreichischen Waldviertel ist in der Nacht auf Samstag ein 74-jähriger Jäger tot aufgefunden worden. Eine Obduktion wurde angeordnet, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Von Fremdverschulden wurde vorerst nicht ausgegangen. Eine groß angelegte Suchaktion war angelaufen, nachdem der Jäger am Freitagabend nicht von seinem Ansitz zurückgekehrt war, berichtete Rettungshunde NÖ in einer Aussendung.

"Das Gelände stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Es war teils steil, rutschig und in der Nacht schwer begehbar", teilte die Organisation mit. Rettungshündin "Suri" habe den Vermissten letztlich aufgespürt, für den Mann sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

An der Suchaktion beteiligt waren laut Aussendung neben Rettungshunde Niederösterreich und der Österreichischen Rettungshundebrigade auch die Polizei samt Diensthundeführer und Drohnen. Ebenso im Einsatz standen mehrere Feuerwehren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden