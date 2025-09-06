Jäger (74) im Waldviertel tot aufgefunden

Von Fremdverschulden wird vorerst nicht ausgegangen

In Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) im niederösterreichischen Waldviertel ist in der Nacht auf Samstag ein 74-jähriger Jäger tot aufgefunden worden. Eine Obduktion wurde angeordnet, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Von Fremdverschulden wurde vorerst nicht ausgegangen. Eine groß angelegte Suchaktion war angelaufen, nachdem der Jäger am Freitagabend nicht von seinem Ansitz zurückgekehrt war, berichtete Rettungshunde NÖ in einer Aussendung.

"Das Gelände stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Es war teils steil, rutschig und in der Nacht schwer begehbar", teilte die Organisation mit. Rettungshündin "Suri" habe den Vermissten letztlich aufgespürt, für den Mann sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

An der Suchaktion beteiligt waren laut Aussendung neben Rettungshunde Niederösterreich und der Österreichischen Rettungshundebrigade auch die Polizei samt Diensthundeführer und Drohnen. Ebenso im Einsatz standen mehrere Feuerwehren.