Junge Musikfreunde überreichten in Baden Sträuße und Bouquets

Künstler freuen sich stets über Sträuße und Bouquets – am 22. Jänner tauschten die „Jungen Musikfreunde“ im Theater am Steg in Baden die Rollen und schenkten dem Publikum musikalische und symbolische Sträuße. Selbstverständlich floss dabei auch das vor kurzem zu Ende gegangene Strauss-Jahr mit ein.

Die Obleute Laura Ragger und Elias Scholl präsentierten ein dichtes, vielseitiges Programm, das von Jakob Postl (Schlagwerk), Elisabeth Zeiler (Gesang), Jonas Zeiler (Gesang), Selina Hofer (Saxophon) und Andreas Teufel (Klavier) mit großer Empathie und musikalischem Feingefühl interpretiert wurde. Zu hören waren Werke von Edvard Grieg, Alexander Glasunow, Sylvester Levay und Rainhard Fendrich – eine abwechslungsreiche Mischung, die Stilwelten verband und das Publikum spürbar begeisterte. Ein rundum gelungenes Konzert, zu dem auch Kulturstadtrat Michael Capek (ÖVP) herzlich gratulierte.