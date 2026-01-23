Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Junge Musikfreunde überreichten in Baden Sträuße und Bouquets
© 2026psb/sap

Rollentausch

Junge Musikfreunde überreichten in Baden Sträuße und Bouquets

23.01.26, 12:23
Teilen

Künstler freuen sich stets über Sträuße und Bouquets – am 22. Jänner tauschten die „Jungen Musikfreunde“ im Theater am Steg in Baden die Rollen und schenkten dem Publikum musikalische und symbolische Sträuße. Selbstverständlich floss dabei auch das vor kurzem zu Ende gegangene Strauss-Jahr mit ein.

Die Obleute Laura Ragger und Elias Scholl präsentierten ein dichtes, vielseitiges Programm, das von Jakob Postl (Schlagwerk), Elisabeth Zeiler (Gesang), Jonas Zeiler (Gesang), Selina Hofer (Saxophon) und Andreas Teufel (Klavier) mit großer Empathie und musikalischem Feingefühl interpretiert wurde. Zu hören waren Werke von Edvard Grieg, Alexander Glasunow, Sylvester Levay und Rainhard Fendrich – eine abwechslungsreiche Mischung, die Stilwelten verband und das Publikum spürbar begeisterte. Ein rundum gelungenes Konzert, zu dem auch Kulturstadtrat Michael Capek (ÖVP) herzlich gratulierte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden