Kabeldiebe verzögern Schwimmvergnügen in Kremser Hallenbad

Auf der Baustelle des neuen Kremser Hallenbads sind Kupferleitungen gestohlen und zahlreiche Kabel beschädigt worden. Der Gesamtschaden soll möglicherweise an die 200.000 Euro heranreichen.

Wie die Behörde mitgeteilt haben, dürfte sich die Eröffnung durch den Diebstahl verzögern. Laut Magistrat sei eine Bauverzögerung von mindestens ein bis zwei Monaten zu erwarten. Ursprünglich war die Eröffnung des Hallenbades für 1. Mai 2026 vorgesehen, diese dürfte sich nun wahrscheinlich auf 1. Juli verschieben.

© Stadt Krems

"Unbekannte Täter durchtrennten auf der Baustelle des neuen Hallenbads bereits verlegte Leitungen und entwendeten hochwertige Kupferkabel; zahlreiche weitere Kabel wurden mutwillig beschädigt“, heißt es in einer diesbezüglichen Aussendung der Stadt Krems. Zu dem "folgenschweren Diebstahl“ kam es in der Nacht auf den 11. November. Eine Anzeige wurde erstattet, die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Baustelle erst ab jetzt rund um die Uhr überwacht

"Dieser Vorfall trifft ein wichtiges Infrastrukturprojekt unserer Stadt und ist weit mehr als ein einfacher Diebstahl. Der entstandene Schaden steht in keinerlei Verhältnis zum materiellen Wert des gestohlenen Kabels“, sagte Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ). Es werde alles daran gesetzt, die Auswirkungen auf den Zeitplan so gering wie möglich zu halten. Außerdem werde die Baustelle "ab sofort rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst überwacht".