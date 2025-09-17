KinderBURGFestival war Tag voller Action

Auch bei der siebzehnten Auflage war das KinderBURGFestival bei der Burg Liechtenstein ein riesen Erfolg. Die kleinen und großen Besucher folgten bei herrlichem Herbstwetter der Einladung des Landesklinikums Baden-Mödling und verbrachten einen abwechslungsreichen Tag voller Tatendrang.

Spaß und Abwechslung standen beim diesjährigen KinderBURGFestival auf der Burg Liechtenstein wieder an der Tagesordnung. Nach der offiziellen Eröffnung durch das Organisationsteam und der Schirmherrin der Festivals Prim.a Dr. Zsofia Rona, PhD sowie Vertretern der Klinikleitung des Landesklinikums Baden-Mödling sorgte Bernhard Fibich wieder für beste Laune mit seinem Mitmachkonzert für Kinder.

Großer Erfolg: Das KinderBURGFestival begeisterte erneut hunderte Besucher bei der Burg Liechtenstein © NÖ Landesgesundheitsagentur

Das MÖP Figurentheater begeisterte das junge Publikum ebenso wie der Seifenblasenkünstler. Ganztägig gab es ein buntes Mitmachprogramm: Beweg Dich-Stationen und Luftburgen, Leo’s Hasenklinik, Kinderschminken, Alpakas – und vieles mehr stand auf dem Programm. Viel Spannung garantierte auch die Tombolaverlosung mit attraktiven Preisen für Klein und Groß. In der Kinder-Disco wurde dieses Jahr auch wieder abgerockt. Fürs leibliche Wohl war wie immer bestens gesorgt.

Unterstützung von sozialen Projekten für Kinder

Großer Dank gilt den unterstützenden Gemeinden und vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesklinikums Baden-Mödling. Der soziale Aspekt stand selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder im Vordergrund, denn mit dem Reinerlös des Festes werden verschiedenste Projekte unterstützt, die eine optimale und individuelle Versorgung von kranken Kindern und deren Familien möglich machen. Unterstützung von MOKI NÖ - Mobile Kinderkrankenpflege, Projekte zur Betreuung von Familien mit Kindern mit Behinderung und eine erweiterte Unterstützung in der pädiatrischen Palliativversorgung sollen damit weiterhin verwirklicht werden.