Kirnberg/Mank: Leitungswasser verunreinigt

Die Gemeinde im Bezirk Melk ruft die Bewohner und Besucher auf, Leitungswasser nur abgekocht zu trinken. Es ist nämlich verunreinigt bzw. verkeimt - und gehört jetzt vor dem Genuss mindestens drei Minuten abgekocht.

"Verunreinigung im Kirnberger Wassernetz!" Mit diesem Warnkennzeichen wird seit Freitag auf der Homepage von Kirnberg an der Mank im Bezirk Melk gewarnt.

Das Leitungswasser ist mit Enterokokken verunreinigt und derzeit nur abgekocht genießbar. Für mindestens drei Minuten gehört es jetzt erhitzt. Erst dann kann es getrunken oder anderweitig verwendet werden.

Ursache unbekannt

Die Ursachenforschung sei nach Gemeinde-Informationen voll angelaufen, ein offensichtlicher Grund für die Verunreinigung liege noch nicht vor.

Die Behebung könne noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Gesundheitsbehörde ist informiert. Sobald aktuelle Informationen zur Verfügung stehen, werden diese umgehend bekanntgegeben.