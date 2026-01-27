Kuh-Jagd über 100 Kilometer: Feuerwehr fünf Stunden gefordert

Mehrere Tiere waren in einen Löschteich eingebrochen. Letztlich konnten 27 Rinder eingefangen werden – eines wurde mit einer Drohne erfolglos gesucht.

St. Leonhard am Forst. Entlaufene Rinder haben am Dienstagnachmittag die FF Diesendorf in der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) gehörig auf Trab gehalten. Mehrere Tiere waren in einem Löschteich eingebrochen, hatten sich den Einsatzkräften zufolge jedoch selbstständig aus dem Wasser befreien können. Letztlich wurden 27 Paarhufer eingefangen und in den Stall zurückgebracht. Nach einem weiteren wurde mit einer Drohne mit Infrarotkamera gesucht, jedoch ohne Erfolg.

Die Suche wurde nach fünf Stunden beendet, berichtete die FF Diesendorf auf Facebook. 14 Freiwillige waren aufgeboten. Mit drei Fahrzeugen der Feuerwehr wurden bei dem tierischen Einsatz beachtliche 104 Kilometer zurückgelegt.