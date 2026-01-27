Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Kuh-Jagd über 100 Kilometer: Feuerwehr fünf Stunden gefordert
© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Diesendorf

Entlaufene Rinder

Kuh-Jagd über 100 Kilometer: Feuerwehr fünf Stunden gefordert

27.01.26, 21:23
Teilen

Mehrere Tiere waren in einen Löschteich eingebrochen. Letztlich konnten 27 Rinder eingefangen werden – eines wurde mit einer Drohne erfolglos gesucht.

St. Leonhard am Forst. Entlaufene Rinder haben am Dienstagnachmittag die FF Diesendorf in der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) gehörig auf Trab gehalten. Mehrere Tiere waren in einem Löschteich eingebrochen, hatten sich den Einsatzkräften zufolge jedoch selbstständig aus dem Wasser befreien können. Letztlich wurden 27 Paarhufer eingefangen und in den Stall zurückgebracht. Nach einem weiteren wurde mit einer Drohne mit Infrarotkamera gesucht, jedoch ohne Erfolg.

Die Suche wurde nach fünf Stunden beendet, berichtete die FF Diesendorf auf Facebook. 14 Freiwillige waren aufgeboten. Mit drei Fahrzeugen der Feuerwehr wurden bei dem tierischen Einsatz beachtliche 104 Kilometer zurückgelegt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen