Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
ORF hat demoliertes Auto fotografiert
© ORF

100er im Stadtgebiet

17-Jähriger prallte in der Stadt Salzburg mit Pkw gegen Steinmauer

25.01.26, 09:58 | Aktualisiert: 25.01.26, 16:44
Teilen

Probeführerscheinbesitzer war im Ortsgebiet mit knapp 100 km/h unterwegs.

Szbg. Ein 17-jähriger Salzburger hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg einen Verkehrsunfall mit Totalschaden verursacht. Der Probeführerscheinbesitzer verlor in der Imbergstraße im Bereich einer Bushaltestelle die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Steinmauer und kam mit dem Wagen auf einem Schutzweg zum Stillstand. Kurz zuvor war der junge Lenker mit einer Geschwindigkeit von knapp 100 km/h von einem mobilen Radargerät geblitzt worden.

Der Lenker, der nicht alkoholisiert war, und sein gleichaltriger Beifahrer aus Oberösterreich wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, teilte die Polizei mit. Dem 17-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird wegen der begangenen Delikte an die zuständige Verwaltungsstrafbehörde und die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden