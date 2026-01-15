Alles zu oe24VIP
Neue Trends

REISE-BOOM: Der große Urlaubs-Planer

15.01.26, 23:55
Immer mehr wollen Bade-Urlaub – Österreicher geben 2.209 €/Person aus.

Während die Kälte das ganze Land fest im Griff hat, suchen viele Österreicher schon wieder das Weite und wollen ins Warme. Das Reisefieber ist trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten am Höhepunkt.

Laut Ruefa Reisekompass 2026 bleibt Urlaub unverzichtbar: 90 Prozent planen heuer mindestens eine Reise. Durchschnittlich 21 Tage (2 Tage mehr als 2025) wollen sie unterwegs sein. Im Schnitt liegt das Jahres-Budget bei 2.209 Euro pro Kopf.

So kann man 2026 den Urlaub verdoppeln

Ein Grund dafür ist auch, dass es heuer aufgrund der Feiertage besonders einladende Reisetermine gibt (siehe rechts). Wer clever plant und Feiertage geschickt in die Urlaubsplanung integriert, kann seinen Urlaub verdoppeln und mehr freie Tage genießen. So kann man mit der richtigen Planung mit 30 verbrauchten Urlaubstagen ganze 66 Tage frei machen.

Die Österreicher setzen auf Erholung, Wellness und innere Ruhe – Trends, die sich in den Reiseplänen für 2026 deutlich widerspiegeln. Wer noch nicht weiß, wohin es in diesem Jahr gehen soll, hat derzeit auch die Möglichkeit, sich bei der Ferienmesse inspirieren zu lassen. Bis Sonntag gibt es in der VIECON Messe Wien noch die Möglichkeit, sich bei über 400 Ausstellern zu informieren.

Badeurlaub bleibt mit 54 Prozent Nummer 1

43 Prozent der Urlauber lassen sich kaum in ihrer Planung beeinflussen. 15 Prozent nutzen günstigere Nebensaisonzeiten, 13 Prozent greifen auf Frühbucher-Angebote zurück. Mit 54 Prozent der Nennungen führt der Badeurlaub die Beliebtheitsskala an – ein Plus von 4 Prozent gegenüber 2025. 

Die meisten Reisen führen nach Europa: 80 Prozent ins europäische Ausland, 66 Prozent bleiben in Österreich, 23 Prozent planen Fernreisen. Top-Destinationen im Inland sind Steiermark (27 %), Kärnten (24 %) – in Europa stehen Italien (32 %), Kroatien (23 %) und Deutschland (19 %) hoch im Kurs.

