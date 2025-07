Kultursommer NÖ: "Ein Bundesland in kultureller Hochform"

LH Mikl-Leitner: "Hohe Lebens- und Erlebnisqualität zeichnen unser Niederösterreich als Kulturland aus."

Von den Sommerbühnen im Mostviertel bis zu den Musikfestivals im Wald- und Weinviertel, von Stummfilmabenden im Schloss bis zu Opernaufführungen unter Sternenhimmel: Der Sommer wird zur Bühne, Niederösterreich zum Kulturraum für alle Sinne. Mit einem beeindruckenden Programm aus Musik, Theater und Kino zeigt sich der Kultursommer Niederösterreich 2025 erneut als kulturelles Aushängeschild des Landes.

© NLK Pfeiffer

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont den hohen Stellenwert dieses flächendeckenden Kulturprogramms: "Das Programm des Kultursommers ist vielfältig und hochwertig und präsentiert ein Bundesland in Hochform. Hohe Lebens- und Erlebnisqualität zeichnen Niederösterreich als Kulturland aus."

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Intendantin Maria Happel. © NLK Khittl

Unzählige Highlights

Ein Fixstern im internationalen Festivalgeschehen ist das Grafenegg Festival, das von 14. August bis 7. September Weltstars der Klassik auf die Bühnen des Schlossparks bringt. Daneben belebt Allegro Vivo das Waldviertel mit über 65 Konzerten und Uraufführungen.

Ein weiteres musikalisches Highlight wird in der historischen Burgruine Gars am Kamp geboten, wo von 12. Juli bis 2. August die Oper "La Traviata" von Verdi auf dem Programm steht – zehn Vorstellungen unter freiem Himmel mit einem hochkarätigen Ensemble und dem Orchester der Oper Burg Gars.

Von 24. Juli bis 9. August erklingt im Rahmen des 30-Jahr-Jubiläums der Operette Langenlois vor der barocken Schlosskulisse und im Grünen des Schlossparks von Schloss Haindorf die beliebte Operette "Ein Walzertraum" von Oscar Straus.

Und im barocken Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg kann man von 5. Juli bis 2. August Puccinis dramatische Oper "Tosca" erleben. Das Festival Retz feiert sein 20-Jahr-Jubiläum und bringt mit Kirchenopern, musikalischen Raritäten und Kooperationsprojekten mit Znojmo Musik auf höchstem Niveau in die Weingärten des Weinviertels.

Bewegte Bilder

Der Kinosommer Niederösterreich sorgt zum 20-Jahr-Jubiläum von Juni bis September mit über 30 Spielorten für filmische Highlights unter freiem Himmel, von Blockbustern bis zu Filmkunst. Im Waldviertel etwa laden Litschau und Waidhofen/Thaya zu Filmabenden an Seen und in Innenhöfen, während im Mostviertel Eggenburg, Wieselburg, Scheibbs, St. Peter/Au und Waidhofen/Ybbs ein breites Spektrum an Kinoerlebnissen bieten.

Das Weinviertel ist mit dem beliebten "Kino im Park" in Gänserndorf und Veranstaltungen in Retz, Poysdorf und Hollabrunn vertreten und im Industrieviertel verwandeln sich unter anderem Baden, Mödling und Wiener Neustadt in Open-Air-Kinosäle. Weitere cineastische Highlights gibt es bei SommerZeitFels in Fels am Wagram, beim Mythos Film Festival in Klosterneuburg oder beim Open Air Kino am Rathausplatz St. Pölten.