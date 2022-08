Kunden-Zorn entlud sich in EVN-Zentren

Wegen des hohen Kundenandrangs stockt die EVN zukünftig Personal auf.

Bez. Mödling. Die explodierenden Preise, speziell im Energiebereich, stellen für viele Bürger eine enorme Herausforderung dar. Einige wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen und fühlen sich im Stich gelassen. Eine besonders ange­spannte Stimmung herrschte am Freitag in den EVN-Kundenzentren. Der niederösterreichische Stromanbieter hatte mit landesweiten Systemausfällen zu kämpfen, was hitzige Debatten zur folge ­hatte. EVN-Mitarbeiter in St. Pölten, in Wr. Neustadt, Melk und anderen Stellen versuchten wütende Kunden in Zaum zu halten und mussten in Einzelfällen sogar mit der Polizei drohen.

Personal. Wegen des großen Kundenandrangs auf die Servicezentren der EVN wird nun das Personal aufgestockt. Durchschnittlich zwei bis drei weitere Mitarbeiter sollen demnächst in den EVN-Kundenzentren zum Einsatz kommen, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach gegenüber noe.ORF.at.

Rabatt. 100.000 Anträge für den Strompreisrabatt sind bis Freitag bereits eingegangen. Insgesamt wird mit bis zu 450.000 Anmeldungen gerechnet. Die EVN wird den Strompreisrabatt ab September stärker bewerben.