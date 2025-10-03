Lachen auf Rezept: 25 Jahre Rote Nasen in Wiener Neustadt

Das Universitätsklinikum Wiener Neustadt feiert gemeinsam mit den Roten Nasen ein besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren bringen die Gesundheitsclowns Woche für Woche Humor und Leichtigkeit in das Klinikum.

Was mit einem ersten Besuch im Jahr 2000 begann, ist längst zu einem fixen Bestandteil des Klinikalltags geworden – und zu einer Herzensangelegenheit für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitarbeiter gleichermaßen. Ob auf der Klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde oder seit einigen Jahren auch auf der Onkologie – die Roten Nasen verströmen Frohsinn.

"Die Roten Nasen sind seit 25 Jahren ein wertvoller Teil unseres Klinikalltags. Sie schenken Momente der Leichtigkeit in oft herausfordernden Zeiten. Wir freuen uns über diese langjährige Beziehung und blicken auf viele weitere gemeinsame Jahre“, betont Prof. Dr. Ojan Assadian, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Wiener Neustadt. "Für unsere kleinen Patientinnen und Patienten ist das Lachen oft genauso

wichtig wie eine Infusion oder ein Verband – und für uns als Team ist es ein Lichtblick mitten im klinischen Alltag."

Während Blutdruck, Puls und Temperatur regelmäßig gemessen werden, beweist sich Woche für Woche: Ein Lächeln kann mindestens genauso heilsam sein. Denn dass Heilung nicht nur ausMedikamenten und Therapien bestehe, sondern auch aus Menschlichkeit, Empathie und Freude sei wissenschaftlich belegt, sagt Prof. Dr. Assadian abschließend.