Land fördert Errichtung von Radwegen in 21 NÖ-Gemeinden

LH Mikl-Leitner: "Niederösterreich als Land der Radfahrerinnen und Radfahrer."

21 niederösterreichische Gemeinden werden bei der Errichtung von Radverkehrsanlagen mit einer Förderung des Landes in einer Gesamthöhe von rund 1,17 Millionen Euro unterstützt. Das hat die Niederösterreichische Landesregierung in ihrer Sitzung am Dienstag dieser Woche beschlossen.

"Niederösterreich bietet ideale Voraussetzungen für Radfahrerinnen und Radfahrer, und wir investieren auch in Zukunft in die entsprechende Infrastruktur. Damit arbeiten wir weiter an unserem Ruf als Top-Raddestination im Herzen Europas, und wir bauen auch die wichtige Alltags-Radinfrastruktur aus, was wesentlich zu Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Klimaschutz beiträgt", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu diesem Beschluss der Landesregierung.

© Getty ×

Die 21 Gemeinden, die mit den jetzt beschlossenen Mitteln unterstützt werden, sind: Wieselburg, Waidhofen an der Thaya, Sitzendorf an der Schmida, Spillern, Purgstall an der Erlauf, Lilienfeld, Mautern an der Donau, Götzendorf an der Leitha, Krems an der Donau, Ruprechtshofen, Groß-Enzersdorf, Trautmannsdorf an der Leitha, Bisamberg, Hagenbrunn, Pressbaum, Langenzersdorf, Ybbsitz, Guntersdorf, Gerasdorf bei Wien, Brunn am Gebirge und Sierndorf.

"Gemeinsam mit unseren Gemeinden machen wir Niederösterreich zum Land der Radfahrerinnen und Radfahrer", so die Landeshauptfrau.