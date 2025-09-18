Alles zu oe24VIP
Robert-Stolz-Siedlung in Wiener Neustadt
© NÖN/Hannes Winkler

Stolz-Siedlung

Land unter in Wiener Neustadt

18.09.25, 11:02
Teilen

Seit den frühen Morgenstunden beschäftigt ein Rohrbruch in der Robert-Stolz-Siedlung in Wiener Neustadt Feuerwehr und Polizei. Der gesamte Platz um den beliebten Nahversorger "Kastl-Greissler"  steht  unter Wasser.

Das größte Wasserversorgungsrohr der Robert-Stolz-Siedlung dürfte frühmorgens gebrochen sein. Jetzt hoffen die Anrainer, dass das Wasser nicht weiter steigt - der komplette Platz rund um den in der Siedlung beliebten "Kast-Greissler" ist geflutet.

Wie es weitergeht, ist zur Stunde noch nicht bekannt, die Schäden sind jedenfalls verheerend, die Absaug- bzw. Aufräumarbeiten werden sich wohl noch zumindest über den ganzen Tag erstrecken.

