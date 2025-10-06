Landesklinikum Amstetten erweitert Diabetes-Ambulanz

Neu eingeführt wurde ein zweiter Ambulanztag speziell für Schwangere mit Gestationsdiabetes sowie für Kontrollen nach einem stationären Aufenthalt.

Darüber hinaus steht weiterhin ein eigener Ambulanztag für Patienten mit Diabetes mellitus Typ I und Insulinpumpentherapie zur Verfügung – künftig mit mehr zeitlichen Ressourcen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der kontinuierlichen Betreuung stationärer Patienten: sowohl auf der Internen Abteilung als auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen des Hauses. Ergänzend werden kurzfristige ambulante Nachkontrollen ermöglicht, ehe die Betreuung wieder an die niedergelassenen Internistinnen und Internisten übergeben wird.

Darüber hinaus wird der Ausbau der Ausbildung von Assistenzärztinnen und -ärzten im Bereich der Diabetologie verstärkt, um auch in Zukunft eine hochqualifizierte Versorgung sicherzustellen."Mit diesen Maßnahmen schaffen wir eine engmaschigere Betreuungskette für unsere Patientinnen und Patienten und verbessern gleichzeitig die Ausbildungsqualität unseresmedizinischen Nachwuchses“, betont Prim. Dr. Oliver Sarkar.