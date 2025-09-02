Landjugend bäckt 30 Meter langen Apfelstrudel

Die der Landjugend Hafnerbach gestellte Aufgabe lautete, einen Verbindungsweg (getauft "Apfelweg") zwischen der Karl-Gratz-Straße und Am Kogel herzustellen. Zudem gab es eine kulinarische Mission: einen Apfelstrudel zu backen, der so lange ist, wie der Verbindungsweg. Erfolg auf voller Linie!

Ein unvergessliches Wochenende für die Landjugend Hafnerbach: Hauptaufgabe beim diesjährigen Projektmarathon war die Gestaltung eines Verbindungsweges zwischen dem Kogel und der Karl-Gratz-Straße.

Gestartet wurde am Freitag, 17 Uhr - mit vollem Einsatz! Und zwar Tag und Nacht.

Ein Verbindungsweg muss her

Fundament- und Pflasterarbeiten forderten die Jugendlichen. Darüber hinaus musste Erdreich aufgebracht und Gras angebaut werden. Die Landjugend musste ferner einen Platz für eine Sitzschaukel einrichten. Als Fleißaufgabe wurde ein Apfelbaum gepflanzt.

Dem nicht genug: Es galt, einen Apfelstrudel zu backen, der so lange ist, wie der Verbindungsweg (30 m). Mit vereinten Kräften wurden Äpfel geschält und geschnitten, Strudelmürbteig gemacht und die Strudel gebacken.

Der längste Apfelstrudel von Hafnerbach

Am Sonntag präsentierten dann, pünktlich um 14 Uhr, die Landjugendleiter Christine Gundacker und Julian Gruber das Ergebnis des Projektmarathons. Im Beisein von rund 100 Hafnerbachnern und Hafnerbachnerinnen.

Der Landjugend von Hafnerbach ist ein schöner Verbindungsweg zwischen zwei Siedlungsbereichen gelungen. Die Anrainer können sich künftig dort treffen und eine gemütliche Zeit miteinander verbringen.

Die Gäste des Projektmarathons erfreuten sich an einem sehr guten Apfelstrudel.