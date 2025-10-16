Lehrlingszahlen in Niederösterreich gehen zurück

Aktuell sind es in Niederösterreich 16.732 Lehrlinge in 4.256 Lehrbetrieben, was einen Rückgang von rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Wirtschaftskammer NÖ spricht dabei aufgrund der äußeren Umstände von einem "stabilen Wert".

"Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung ist das ein stabiler Wert. Unsere Betriebe beweisen damit, dass sie jungen Menschen nach wie vor attraktive Ausbildungsplätze und Zukunftsperspektiven bieten", meint WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. 17.251 Lehrlinge waren es im Vorjahr.

Einen positiven Trend gibt es beim Transport und Verkehr, hier verzeichnet Niederösterreich ein ordentliches Plus von 13 Prozent. Schlechter sieht es hingegen bei Gewerbe und Handwerk mit 8.000 (-1,8 %), der Industrie mit 2.500 (-6,5 %) und dem Handel mit 2.200 Lehrlingen (-8,2 %) aus. Dennoch sind die drei damit weiterhin die Säulen der Lehrlingsausbildung.

Rund 1.228 offene Lehrstellen

Bei Lehranfängern gibt es ein kleines Minus von 1,1 Prozent, aktuell befinden sich rund 5.124 im ersten Lehrjahr. "Der Mitarbeitermangel ist ein Thema, das unsere Betriebe nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft stark beschäftigen wird. Die Lehre ist dabei ein wesentlicher Baustein, um dem Mitarbeitermangel entgegenzuwirken", gibt sich Ecker zuversichtlich.

© Rita Newman

Und weiter: "Wie so oft im Leben gibt es aber auch hier noch Luft nach oben. Denn der Bedarf an Lehrlingen in der Wirtschaft ist groß, wie die 1.228 Ende September 2025 verfügbaren Lehrstellen beweisen."

Aktuell 240 Lehrlinge im Landesdienst

Passend dazu fand am Mittwoch die Lehrlingsveranstaltung "Lehre trifft KI: Die Zukunft der Arbeit" in St. Pölten statt. Dabei ging es vor allem um Lehrlinge im Landesdienst und diese Lehre "hat Zukunft", wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor Ort sagte.

© NLK Khittl

Die Personalchefin des Landes Niederösterreich, Verena Krammer, lobte indes das eigene Lehrlingsprogramm: "Der Landesdienst ist ein Arbeitgeber, der Zukunft möglich macht. Seit über 25 Jahren ist die Lehre mit insgesamt nahezu 1.000 Lehrlingen fixer Bestandteil des Landesdienstes. Aktuell erlernen 240 Lehrlinge, mehr als 50 Prozent davon weiblich, im Landesdienst 17 verschiedene Lehrberufe. Und unsere Lehrlinge sind nicht nur sehr viele, sie sind auch hervorragend: Mehr als 30 Prozent haben mit Auszeichnung abgeschlossen, über zwei Drittel bleiben im Landesdienst."