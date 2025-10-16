Alles zu oe24VIP
„Vorbildliches Bauen in Niederösterreich: Auszeichnungen vergeben
Baukultur

„Vorbildliches Bauen in Niederösterreich: Auszeichnungen vergeben

16.10.25, 11:36
Die diesjährige Riege der Siegerprojekte wurde von einer 7-köpfigen Fachjury aus 52 Einreichungen entlang eines strengen Kriterienkataloges ausgewählt. Gewürdigt wurden Bildungseinrichtungen, ein privates Wohnhaus, ein Beherbergungsbetrieb, ein Betriebsgebäude und ein Veranstaltungshaus. 

Das Land Niederösterreich verleiht jedes Jahr eine besondere Auszeichnung für vorbildliche Bauten. Die renommierte Auszeichnung für Vorbildliches Bauen in Niederösterreich steht seit seiner Entstehung im Jahr 1955 für innovative Architekturprojekte und die konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft in Niederösterreich. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums hob Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die beispielgebende Wirkung und die lange gelebte Tradition der Auszeichnung hervor und lobte das Engagement der Bauherren.

Campuserweiterung Krems in Krems 

Campuserweiterung Krems in Krems 

"Die preisgekrönten Bauprojekte zeigen wieder einmal mehr, wie vielfältig richtungsweisende Architektur aussehen kann und wie diese erfolgreich umgesetzt wird. Solche Projekte machen Mut, über den Tellerrand hinauszublicken und nehmen damit Einfluss auf Normen und Werte, die über die nachhaltige Funktion und qualitätsvolle Ausgestaltung von Lebensraum auch in die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft hineinwirken sollen. Danke den Bauherren und den Planern für ihr Engagement, damit leisten sie einen Beitrag zur besten Zukunft unserer Kinder.“ Die Auszeichnungen der 60. Einreichung für Vorbildliches Bauen ergingen an folgende Objekte:

Flusshaus Prinzersdorf in Prinzersdorf 

Flusshaus Prinzersdorf in Prinzersdorf 

Schulcampus Hollabrunn in Hollabrunn 

Neubau Lagerlogistik, Flaschenfüllanlage/ Erweiterung Gär- u. Lagerkeller in Krems 

SONNENTOR Stadt-Lofts in Zwettl 

KinderKunstLabor in St. Pölten 

LUKS in Mauer bei Amstetten 

Flusshaus Prinzersdorf in Prinzersdorf 

Steinhaus Kleinmariazell in Altenmarkt

