Seit zwei Jahrzehnten zieht der Kinosommer Niederösterreich Filmliebhaber in seinen Bann. Heuer wird gefeiert. Mit 30 Veranstaltern, 43 Orten und einem Jubiläumsprogramm, das Geschichte schreibt im doppelten Sinn.

Von Juni bis September verwandeln sich Plätze, Parks und Burghöfe in Kinotempel der besonderen Art. Spielorte von A wie Aggstein bis Z wie Zwettl wollen wieder zahlreiches Publikum anlocken. 30 Open-Air-Veranstalter zelebrieren das 20-jährige Jubiläum des Kinosommer Niederösterreich. Eine Initiative, die längst mehr ist als ein Förderprogramm. Was 2005 begann, ist mittlerweile eine feste Größe in der niederösterreichischen Kulturlandschaft.

Seit der ersten Ausgabe haben nach Angaben des Landes vom Freitag 819.884 Filmbegeisterte 4.303 Vorführungen besucht. "Der Kinosommer Niederösterreich hat sich über die Jahre hinweg zu einer wertvollen Marke Niederösterreichs entwickelt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Und sie ergänzt: "Viele preisgekrönte nationale und internationale Filme spiegeln das Weltgeschehen an den schönsten Freiluftkinoplätzen Niederösterreichs wider.“

Leinwand trifft Landesgeschichte

2025 ist kein Jahr wie jedes andere. Die Jubiläumsausgabe des Kinosommers steht auch im Zeichen großer historischer Erinnerungen. 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus, 70 Jahre Staatsvertrag, 60 Jahre Nationalfeiertag, 30 Jahre EU-Beitritt. Das cineastische Programm würdigt diese Meilensteine mit Tiefgang und Klasse. Hochwertige europäische Arthouse-Produktionen, Wettbewerbsfilme der Diagonale, dazu Kinderkino, Dokus, Kurzfilme. Und ja, auch Hollywood findet seinen Platz im niederösterreichischen Sternenkino.

Nicht selten kommen Regisseurinnen und Regisseure selbst vorbei, berichten aus erster Hand, geben Einblicke hinter die Kulissen. Einige Werke entstanden sogar mit Unterstützung des Landes. Gedreht wurde an eindrucksvollen Kulissen zwischen Donau und Alpenrand.

Film, Flair und Feinsinn

Wer zum Kinosommer kommt, erlebt mehr als Kino. Oft gibt’s regionale Spezialitäten, serviert mit einem Lächeln und einem Glas Wein. Und dazu Geschichten, die verbinden. Lieblingsfilme, die Herzen wärmen. Neue Werke, die aufrütteln. "Ich wünsche der Initiative viele weitere erfolgreiche Jahre“, so Mikl-Leitner. Ein Wunsch, den auch die 820.000 Besucher der letzten 20 Jahre teilen dürften.