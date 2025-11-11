Lesen im Ex-Lagerhaus-Turm

Aus ehemaligem Getreidespeicher wurde multifunktionales Gebäude: An einem doch eher ungewöhnlichen Ort ist die Bibliothek Markersdorf-Haindorf (Bezirk St. Pölten) untergebracht: im ehemaligen Lagerhausturm. Seit gut einem Jahr ist sie zum neuen und beliebten Treffpunkt der Gemeinde geworden.

Auf 60 Quadratmetern wird im Inneren des Turms im dritten Stock geschmökert, getratscht, gelesen oder gespielt. "Wir sind keine klassische Bibliothek, wo man reinkommt und leise sein muss, sondern man kann bei uns einen Kaffee trinken, man kann miteinander ins Gespräch kommen, man kann ein Spiel ausprobieren, das man sich dann vielleicht ausborgt“, sagt Bibliotheksleiterin Barbara Dür gegenüber noe.ORF.at. Mit leeren Händen verlassen hier die wenigsten hier die Bibliothek. Für Viele ist die Bibliothek schon zu einem liebgewordenen Ritual geworden, die Kinder treffen Freunde und tauschen sich aus.

Bürgerinnen und Bürger wollten Turm unbedingt erhalten

Das Lagerhaus stammt aus den 60er Jahren und stand lange leer. Im Rahmen der Ortskernentwicklung wurden in der knapp 2.000-Einwohner-Gemeinde vor etwa zehn Jahren in mehreren Workshops Ideen der Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Schnell kristallisierte sich der Gedanke dabei heraus: Der Turm soll erhalten bleiben, seine Flächen genutzt werden. Schließlich war die Bibliothek dann eine der Ideen, die realisiert wurden.

"Das Besondere hier ist, dass man mit Ausblick lesen kann und dass wir als ehrenamtliches Team von Anfang an einbezogen wurden in den Prozess. Wir haben hier diesen Raum mitgestaltet: wie kann er ausschauen, wie muss er funktional geplant werden, damit alle Veranstaltungen und der laufende Betrieb hier stattfinden können“, so die Leiterin Dür.

Multifunktionales Gebäude

Die Bibliothek wird von 14 Ehrenamtlichen aus dem Ort betrieben. Außerdem gibt es im Turm einen Saal, wo regelmäßig Lesungen und andere Veranstaltungen stattfinden. Ganz unten ist das Bürgerservice angesiedelt. Der einstige Getreidespeicher wurde also zu einem multifunktionalen Gebäude.