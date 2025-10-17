Lichtershow & Spezial-Programm: Schloss Hof erstrahlt zu Halloween

Der Vorlauf zu Halloween hat vielerorts bereits begonnen und auch das Schloss Hof hat ab 18. Oktober eine spezielle Lichtershow in petto.

Der "Gruselige Herbst" im Schloss Hof ist eingeläutet. Das "spektakuläre Event für die ganze Familie" startet am 18. Oktober und geht bis zum 2. November.

Täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr bietet das barocke Areal ein Lichtererlebnis und viele weitere Highlights, die im regulären Eintrittspreis (24 Euro für Erwachsene, 13,50 Euro für Kinder über 6) inkludiert sind.

© SKB

Am Areal sind die Halloween-Lichtgestalten zu bestaunen, bevorzugt aber natürlich wenn es schon etwas dünkler wird. Im Schloss selbst gibt es unter anderem Schmink-, Haarstyling- und Tattoostationen oder auch einen Schwarzlichtraum, in dem die Schwarzlichtschminke in Spiegeln besonders glänzt.

© SKB

Zudem wird es auch Events geben, die nicht im Eintritt mit dabei sind. Dazu zählen die Halloween-Rätselführung dreimal täglich (45 Minuten), die Gespenster-Bastelwerkstatt, Ponyreiten oder eine Kutschenfahrt.

© SKB

An ausgewählten Tagen gibt es zudem noch ein Halloween-Mitmachtheater, Ballonkünstler oder auch Stelzengeherinnen. Im Restaurant Kräutergarten gibt es zudem ein spezielles 3-Gänge-Gruselmenü.