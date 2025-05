Lkw in Schieflage: Bierkisten-Drama auf der A2

Ein Sattelzug ist am Freitagnachmittag auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich in eine bedrohliche Schieflage gekommen, denn die darauf geladenen Bierkisten waren unzureichend gesichert.

Die Feuerwehren Wiener Neudorf, Brunn am Gebirge und Vösendorf rückten aus und halfen, die tonnenschwere Last - händisch - umzuladen, hieß es in einer Aussendung am Samstag. Der Laster war in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Nur die Lkw-Plane verhinderte noch, dass die Bierladung auf die Autobahn kippt. Durch den mehr als dreistündigen Einsatz kam es zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung und kilometerlangem Stau im Nachmittagsverkehr Einsatzleiter Walter Wistermayer betonte daher in der Aussendung: "Besonders im Schwerverkehr ist eine fachgerechte Verladung und Sicherung unerlässlich, um solche gefährlichen Situationen zu vermeiden."