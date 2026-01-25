Lunzer See mit 25 cm dickem Eis

Die Kälte hat Niederösterreich weiter fest im Griff und den Lunzer See (Bezirk Scheibbs) mittlerweile in eine Natureisfläche verwandelt. Die 25 Zentimeter dicke Eisschicht lockt zahlreiche Wintersportfans an – zum Eislaufen, aber auch zum EISBADEN!

Seit mehr als einer Woche ist der Lunzer See zugefroren, auf der Natureisfläche tummeln sich deshalb unter anderem zahlreiche Eislaufbegeisterte, In den letzten 125 Jahren war der Lunzer See – bis auf zweimal – immer zugefroren und auch heuer sind die Bedingungen gut, weiß Michael Mayr vom WasserCluster Lunz. „Grundsätzlich liegt es daran, dass es kalt ist“, so Mayr. „Aber dass man den See begehen kann und Eislaufen kann, liegt auch daran, dass kein Niederschlag kommt.“ Und weil das die letzten Tage so war, ist das Eis am Lunzer See mittlerweile ziemlich dick. „25 Zentimeter“, bestätigt Michael Mayr, gegenüber noe.orf.at.

Trotzdem keine Freigabe

Offiziell freigegeben wird die Eisfläche von Seiten der Gemeinde aber trotzdem nicht. "Man hütet sich davor, weil das immer bedeutet, dass die Leute glauben, es gibt dadurch eine Sicherheit, die es einfach nicht gibt“, so Mayr. Jeder und jede nutzt den See beim Eislaufen, Spazieren und Co also auf eigene Gefahr, heißt es.

Baden im See bei zwei Grad Wassertemperatur

Auch wenn ab circa acht Zentimeter Eisdicke das Einbrechen im Eis eher als unwahrscheinlich gilt, gehen manche beim Lokalaugenschein von noe.ORF.at kein Risiko ein und gehen stattdessen bei zwei Grad Wassertemperatur lieber in den See zum Eisbaden. "Es ist einfach ein extrem gutes Gefühl, wenn du nachher rausgehst“, sagt Bernadette Fressner aus Lunz am See.