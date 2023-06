Pkw-Lenker übersah Mädchen auf Zebrastreifen

Eine Neunjährige ist am Samstagabend in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 31-jährige Pkw-Lenker aus Wien dürfte das Mädchen übersehen haben, das vor seinem Auto auf dem Schutzweg über die Straße lief, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt geflogen.