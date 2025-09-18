Masters of Dirt eröffnet 1. E-Motocross-Strecke feierlich

Stunts, Staub und jede Menge Lärm - dafür steht Masters of Dirt seit Jahren. Zumindest der letzte Punkt wird nun aber reduziert, wenn Korneuburg gemeinsam mit Masters of Dirt die erste öffentliche E-Motocross-Strecke eröffnet und gleich einweiht.

Am 20. September zelebriert Masters of Dirt das Sommerfest 2025, mit dem Grand Opening der "ersten urbanen E-Motocross-Strecke Österreichs", wie es heißt. Um 14:00 Uhr startet das Programm bei freiem Eintritt.

Fashion Shopping, die Freestyle Motocross Show, die BMX Motocross Show, Paddel Tennis mit den Athleten und auch eine Tombola-Ziehung stehen am Programm. Die neu eröffnete EMX-Strecke kann zudem gleich mit dem Stark Varg getestet werden.

Visualisierung E-Motorradpark. © Masters of Dirt

Umweltfreundlich - und schonend für die Ohren?

Motocross-Strecken haben nicht selten die Ohren der Anrainerinnen und Anrainer strapaziert, inklusive Beschwerden. Auch hier setzt die EMX-Strecke an. Emmissionsfrei und nahezu lautlos soll sie ein ganzjähriges Freizeitangebot in Korneuburg darstellen, auch sonntags. Mit Sprinkleranlagen soll auch dem Staub entgegengewirkt werden. Bezüglich beider Punkte gab es zuletzt Bedenken.

"E-Motocross ermöglicht uns Action ohne Lärm und Umweltbelastung - das ist die Zukunft", nennt es Georg Fechter, Mastersmind hinter Masters of Dirt. Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp sagt: "Wir freuen uns, mit Masters of Dirt einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der mit seiner Vision eine Lücke in der heimischen Freizeitlandschaft schließt und gleichzeitig neue Maßstäbe setzt."

Für Jung und Alt nutzbar

Die Strecke soll ohne verpflichtende Mitgliedschaft nutzbar sein und auch einen Verleihservice für Erwachsene und Kinder bieten. Nutzbar sind Skatepark, Airbag, Trampoline und auch ein Padelcourt.

Neben dem privaten Gebrauch, soll die Strecke mindestens einmal im Jahr für Gemeindeveranstaltungen genutzt werden. Den Anfang - und die Eröffnung - macht eben das M.O.D. Sommerfest.