Mehr als 3.000 Parkplätze werden mit Photovoltaik überdacht

Ein riesiger Parkplatz bei der SCS wird plötzlich zum Vorzeigeprojekt für nachhaltige Energie. Dort, wo bisher Autos in der prallen Sonne standen, entsteht jetzt grüner Strom.

Bei Eingang 8 der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf parken die Fahrzeuge jetzt unter einer riesigen Photovoltaik-Anlage. Dort wurden 169 Stellplätze mit Solarpaneelen überdacht. Die Anlage spendet nicht nur Schatten, sondern erzeugt gleichzeitig umweltfreundlichen Strom. 150 weitere bei Eingang 9 sollen nun in einem weiteren Schritt folgen.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit Zsolt Juhasz (li.) und Jakub Albert (re.) von der Westfield SCS. bzw. mit Gerald Gruber (10hoch4). © NLK Pfeiffer

"Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist eine absolut sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln“, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Mit der geplanten Erweiterung soll die Zahl der überdachten Stellflächen in ganz Niederösterreich auf insgesamt 3.040 anwachsen. "Damit sparen wir wertvolle Böden, spenden Schatten in der Sommerhitze, schützen vor Niederschlag und bauen gleichzeitig die Erneuerbare Energie aus“, so Pernkopf.

Weitere Parkplatzüberdachungen geplant

Das Land Niederösterreich unterstützt das Vorhaben gezielt mit Fördermitteln. Wer einen bestehenden, öffentlich zugänglichen Parkplatz mit Solarpaneelen überdacht, kann bis zu 1.000 Euro pro Kilowattpeak beantragen. Gemeinden, Unternehmen, Vereine und kirchliche Einrichtungen nutzen dieses Angebot bereits rege.

Zahlreiche Standorte haben sich dem Konzept bereits angeschlossen. Beim Museumsdorf Niedersulz, Eis-Greissler in Krumbach oder im Megaplex St. Pölten wurden ähnliche Anlagen umgesetzt. Neue Projekte laufen unter anderem bei der Aqua Nova Wiener Neustadt, in Randegg, Wolkersdorf und am Schloss Luberegg. "Unser Bundesland ist die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz“, betont der Landesvize. Er verfolgt das Ziel, möglichst viele Parkplätze in Kraftwerke unter freiem Himmel zu verwandeln.

Strom für 150 Einfamilienhäuser

"Für uns bringt dieses Projekt einen Mehrwert in vielerlei Hinsicht: Witterungsschutz der Fahrzeuge unserer Besucherinnen und Besucher, nachhaltige und ökologische Nutzung der bereits versiegelten Fläche sowie die Möglichkeit zum Laden von Fahrzeugen direkt dort wo der Strom erzeugt wird“, sagt Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd.

Bereits 2021 wurde auf dem Hauptdach der Shopping City Süd eine gigantische Solaranlage installiert. Mit rund 8.000 Photovoltaikmodulen liefert sie pro Jahr etwa drei Millionen Kilowattstunden Strom. Die Gesamtfläche erstreckt sich über fast 14.000 Quadratmeter, was in etwa der Größe von zwei Fußballfeldern entspricht. Auch der Zugang von der Badner Bahn Station wurde mit Paneelen ausgestattet. Die Shopping City Süd produziert somit so viel Strom, wie 150 Einfamilienhäuser im Jahr verbrauchen würden.