× Messe-Doppelpack lockt Modellbau-Fans und Familien nach Tulln

Vom 25. bis 27. April 2025 wird das Messegelände Tulln zum ultimativen Treffpunkt für Familien, Technikfans und Modellbau-Enthusiasten.

Die Family Plus, präsentiert vom NÖ Familienpass, begeistert mit einem bunten Mix aus Spiel, Spaß und Information. Kreative Mitmachstationen, Workshops und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Shows, Musik und Unterhaltung sorgen für strahlende Gesichter bei Kindern, Eltern und Großeltern. Auch Themen wie Bildung, Mobilität, Ausbildung und Beruf finden im beliebten Bereich "Check your future" ihren Platz.Für reiselustige Familien warten jede Menge Tipps für spannende Ausflüge in der Region und darüber hinaus.

© NLK Burchhart ×

Wer Action liebt, kann sportlich aktiv werden oder die neuesten Brettspiele ausprobieren. "Mit dem NÖ Familienpass erhalten Familien das Familienticket zu einem vergünstigten Preis“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Technikträume im Miniaturformat

Parallel zur Familienmesse begeistert die größte Modellbaumesse Österreichs mit faszinierenden Miniaturwelten. Auf 25.000 Quadratmetern präsentieren 160 Aussteller Highlights aus dem Eisenbahn-, Flug-, Auto-, Schiffs- und Funktionsmodellbau. Besonders beeindruckend ist die Modelleisenbahnausstellung auf 6.500 Quadratmetern Fläche. Für Staunen sorgt auch das große Wasserbecken, in dem ferngesteuerte Schiffe ihre Runden drehen. Auch junge Gäste kommen auf ihre Kosten: In RC-Fahrschulen können Kinder spielerisch den RC-Führerschein erwerben und an Mitmachstationen selbst Hand anlegen.

Mit nur einem Ticket tauchen Besucher in zwei faszinierende Erlebniswelten ein. Die Mischung aus Kreativität, Unterhaltung und Technik macht das Messewochenende in Tulln zu einem echten Publikumsmagneten. Hier gibt es für jeden etwas zu entdecken und zu erleben.