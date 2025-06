× Meteorit ist im Museum gelandet

Der "Hammerstein", der im westlichem NÖ niedergegangen war, wurde von der Finderfamilie an das Naturhistorische Museum in Wien übergeben. Künftig wird er in der "Österreich-Vitrine" im Meteoritensaal zu sehen sein.

Ein heller Feuerball war am 24. Oktober des Vorjahres gegen 21.30 Uhr über Niederösterreich zu sehen. Verursacher war ein Meteorit, der im Gebiet von Haag niederging. Polit-Promitreffen in Göttweig beginnt

In der Folge fand eine ortsansässige Familie Fragmente des kosmischen Besuchers, die zuerst Kontakt mit dem Dach ihres Hauses hatten und dann in der Einfahrt zu liegen kamen. Das macht die Stücke zu Österreichs erstem "Hammerstein", der nun im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien zu sehen ist. © NHM × Lesen Sie auch Meteoriten-"Hammerstein" auf Hausdach gelandet Stücke mit insgesamt 28,61 Gramm konnten im westlichen NÖ nach Impakt im Herbst geborgen werden. Das Meteorit-Fragment landete auf dem Dach einen Einfamilienhauses und zerbrach dann. Ein Experte verriet: Es war der erste "Hammerstein" Österreichs. Von einem "Hammerstein" spricht man, wenn ein Objekt wie der "Haag-Meteorit" eine Struktur trifft, die von Menschen gebaut wurde. An die Chance eines derart raren Fundes dachten die Leiterin der NHM-Mineraliensammlung, Vera Hammer, und der frühere Kurator der Meteoritensammlung des NHM, Ludovic Ferrière, nicht, als sie sich am 29. Dezember 2024 daran machten, Anrainer im wahrscheinlichsten Niederschlagsgebiet im Westen Niederösterreichs detailliert über die Ereignisse am 24. Oktober zu informieren. Forscher wurden bei Informationsaktion fündig Bereits beim dritten Gespräch vor Ort wurden Hammer und Ferrière sozusagen fündig: Die in Haag ansässige Familie Westermayr konnte mit verdächtigen Steinen mit einem Gesamtgewicht von 28,61 Gramm aufwarten. "Es war sofort klar, dass es sich um Meteoritenstücke handelte", erklärte Ferrière Anfang des Jahres. Nun fanden jene Fragmente ihren Weg in die "Österreich-Vitrine" des NHM-Meteoritensaals , wie Familie Westermayr, NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland und Meteoritensammlungskuratorin Andrea Patzer bei der Übergabe erklärten. © NHM × Der "Hammerstein" gesellt sich jetzt in "Saal V" des Hauses an der Wiener Ringstraße u.a. zum "Kindberg-Meteoriten" - dem bisher letzten auf dem Bundesgebiet aufgefundenen Meteoriten. Er ging im November 2020 über dem steirischen Kindberg nieder. Ein 233 Gramm schwerer Chondrit konnte im Jahr darauf geborgen werden. Es war damals der erste derartige Fund in Österreich seit 1977. Besucher aus der Frühzeit des Sonnensystems Beim "Haag-Meteoriten" handelt es sich laut ersten wissenschaftlichen Untersuchungen ebenfalls um einen Chondriten. Entstanden ist dieser vor rund 4,5 Milliarden Jahren in der Frühzeit des Sonnensystems, heißt es in einer Aussendung des Museums: "Chondrite stellen die größte Klasse der Meteoriten dar."