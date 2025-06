× Polit-Promitreffen in Göttweig beginnt

Das "Who is Who" aus Europas Politik, Wirtschaft und Wissenschaft trifft sich ab Mittwoch in der Wachau. Schirmherrin Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüßt auch heuer wieder namhafte Experten.

Vom 11. bis zum 13 Juni wird das Stift Göttweig wieder zum Zentrum europäischer Politik und Wirtschaft, wenn das Europaforum Wachau dort stattfindet. Mikl-Leitner will "Mantel der Menschenrechte" für kriminelle Migranten lüften

Das Europa-Forum Wachau wurde 1995 anlässlich des Beitritts Österreichs zur EU ins Leben gerufen. Seither fungiert es als etablierte und visionäre Plattform, die den Austausch und die Debatte zu europäischen Themen vorantreibt. Das diesjährige Motto „Facing Challenges – Embracing Visions" wird in Veranstaltungen auf der geschichtsträchtigen Kaiserstiege des Benediktinerstifts Göttweig oder am hochmodernen Campus Krems, Standort gleich dreier Universitäten, wieder Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Diplomatie im Dialog über Europas Zukunft zusammenführen. © Europa-Forum Wachau × Themenschwerpunkte sind Europas geopolitische Rolle, Verteidigungsfähigkeit und wirtschaftliche Resilienz sowie die Sicherung moderner Infrastruktur. Weitere Sessions widmen sich der modernen Gesundheitsversorgung und dem Donauraum. Schirmherrin Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüßt an den drei Forumstagen mit Bundeskanzler Christian Stocker eine Reihe nationaler und internationaler Gäste. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Europaministerin Claudia Plakolm, Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sind ebenfalls wichtige Partner. Klüger in die gemeinsame Verteidigung investieren Johanna Mikl-Leitner: „Europa muss sich verteidigen können – politisch, wirtschaftlich, militärisch", hielt die Landeshauptfrau fest: „Unsere Verteidigungsfähigkeit ist mehr denn je die Grundlage für Frieden und Freiheit in Europa." Seit 2022 seien die Verteidigungsausgaben in der EU um mehr als 30 Prozent gestiegen, so Mikl-Leitner: „Aber wir müssen besser, klüger, gemeinsam und europäischer investieren." Sigmar Gabriel, ehemaliger Vizekanzler Deutschlands, widmet sich den geostrategischen Herausforderungen Europas. Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Peter Sloterdijk lädt in seinem Vortrag zur Reflexion über Europas Rolle zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Weitere Redner sind unter anderen, Olha Stefanischyna, der Ukrainische Minister für Europaintergration oder Gabriel Felbermayer, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung.