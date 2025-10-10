Modernisierter Standort der Knorr-Bremse in Mödling

In den letzten Jahren hat die Knorr-Bremse in Mödling rund 30 Millionen Euro in die Modernisierung der Gebäude des seit 1923 kontinuierlich gewachsenen Standorts sowie in Automatisierungsprojekte investiert.

Die offizielle Eröffnung des modernisierten Standorts nahmen heute Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundesminister Peter Hanke gemeinsam mit Nicolas Lange, Vorstandsmitglied der Knorr-Bremse AG München, Bürgermeisterin Silvia Drechsler sowie den Knorr-Bremse-Geschäftsführern Jörg Branschädel und Manfred Reisner vor.

"In Mödling ist heute aufgrund der Eröffnung des modernisierten Produktionsstandorts eine ganz besondere Euphorie spürbar“, sagte Mikl-Leitner und betonte: „Die Knorr-Bremse steht für Innovation, Pioniergeist, Qualität, Verlässlichkeit und Zukunft. Dieser Produktionsstandort in Mödling sorgt dafür, dass Niederösterreich im Bereich der Bahnindustrie sehr gut aufgestellt ist. Unser Ziel ist es, den Gütertransport von der Straße auf die Schiene zu verlagern und damit einen großen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Projektbeginn vor fünf Jahren

Hier in Mödling werde gezeigt, „was möglich ist, wenn Unternehmergeist, Arbeitskräfte, Forschung und Standortpolitik an einem Strang ziehen“. Die Knorr-Bremse zähle mit „über hundert Standorten in mehr als hundert Ländern“ zu den wichtigsten Unternehmen der Bahnindustrie, so Mikl-Leitner weiter. Sie erinnerte auch an den Bahntag im Mai letzten Jahres, bei dem die Bahnindustrie Niederösterreichs zu Gast bei der Knorr-Bremse in Mödling war. Zudem informierte sie, dass in Leopoldsdorf eine neue Bahn-Teststrecke geplant sei.

Bundesminister Peter Hanke betonte: "Die Modernisierung des Standorts Mödling ist ein starkes Signal für die Stärke und Innovationskraft der österreichischen Bahnindustrie. Mit einer Investition von 30 Millionen Euro wurden Arbeitsplätze gesichert, modernste Technologien umgesetzt und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert. Mit Partnern wie Knorr-Bremse bauen wir die klimafreundliche Mobilität weiter aus und setzen neue Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft auf der Schiene.“

Die Geschäftsführer Jörg Branschädel und Manfred Reisner bedankten sich besonders bei den rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz. "In den fünf Jahren seit Projektbeginn konnten wir alle Bauvorhaben planmäßig sowohl ohne Produktionsunterbrechung als auch ohne einen einzigen geschlossenen Tag realisieren.“ Ebenso dankten sie den zahlreichen bei der Eröffnung anwesenden Vertreterinnen und Vertretern von Fahrzeugherstellern und Betreibern: „Wir sind Weltmarktführer mit den meisten unserer Produkte“, hoben sie hervor.

Zu Knorr-Bremse

Die Knorr-Bremse GmbH wurde 1968 gegründet und beschäftigt an den NÖ Standorten Mödling und Kematen/Ybbs rund 1.150 Mitarbeiter. Weltweit sind es mit den zugehörigen Standorten insgesamt etwa 2.100. Der Bahnindustrie-Zulieferer erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 630 Millionen Euro.