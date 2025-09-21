"Moralische Wüste" in Mannersdorf

Am Landesgericht Korneuburg wurde der langjährige Vize-Obmann des Naturpark-Vereins, Rudolf Ackerl, rechtskräftig verurteilt.

Es war ein Schock für den Naturpark-Verein, als im April festgestellt wurde, dass aus der Kasse 37.000 Euro fehlen. Alles deutete damals auf den langjährigen Vize-Obmann des Vereins, Rudolf Ackerl, seines Zeichens ebenso langjähriger Vizebürgermeister der Stadt hin. Bürgermeister Günther Amelin (SPÖ) erstattete Anzeige. Gegenüber der NÖN erklärte Ackerl, der eigentlich als neuer Obmann des Vereins vorgesehen war, damals, dass er das Geld angelegt habe und demnächst zurückgeben werde. Auf dem Vereinskonto kam das Geld aber nie an. Nun fand am Landesgericht Korneuburg die Hauptverhandlung in der Causa statt.