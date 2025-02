Mord-Alarm in Baden: 81-Jährige tot in Wohnung

Die Polizei fand die Leiche einer 81-Jährigen. Das Opfer wies schwere Kopfwunden auf, wie Polizeikreise gegenüber oe24 bestätigen.

Niederösterreich. Am Montagnachmittag machten Polzisten in Baden bei Wien eine grauenhafte Entdeckung. Sie fanden eine tote 81-Jährige in ihrer Wohnung mit massiven Schädelverletzungen tot auf. Die Leiche wies Spuren eines Gewaltverbrechens auf. Die Frau soll - ersten Informationen zufolge - erschlagen worden sein.

Die betagte Frau sei nicht erreichbar gewesen. Angehörige hätten sich deshalb Sorgen gemacht und Nachschau gehalten. Dabei sei Montagmittag die Tote entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Eine Obduktion wurde seinen Angaben zufolge bereits durchgeführt und hat bestätigt, dass die Schädelverletzungen zum Tod der 81-Jährigen geführt haben.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei fahndet nun nach einem oder mehreren unbekannten Tätern.