Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Morgen sind die Krampusse in Wiener Neustadt los
© Wiener Neustadt

Brauchtum

Morgen sind die Krampusse in Wiener Neustadt los

27.11.25, 10:57
Teilen

Das traditionelle und ursprüngliche Krampusbrauchtum steht im Mittelpunkt des Krampuslaufs in Wiener Neustadt.

Morgen sind wieder die Krampusse in Wiener Neustadt unterwegs. Unter der Führung der Krampusgruppe Leitha Bartl’n aus der Buckligen Welt hat sich der Krampuslauf in Wiener Neustadt in den letzten Jahren zu einem einmaligen Showlauf entwickelt. Die größte Krampusveranstaltung in Ostösterreich genießt mittlerweile höchstes Ansehen in der Krampus-Szene und gilt als eine der schönsten und best-organisierten Veranstaltungen bei der besonderes Augenmerk auf die Qualität der teilnehmenden Gruppen gelegt wird.

Auch in diesem Jahr sind der Großteil der eingeladenen Gruppen sogenannte Schnitzergruppen, d.h. alle Läufer der Gruppe tragen Masken von ein und demselben Schnitzer. Dadurch wirkt die Gruppe wie aus einem Guss und kann sehr gut von anderen Gruppen unterschieden werden. Es werden hauptsächlich Schnitzergruppen aus ganz Österreich mit sehr unterschiedlichen Stilen vertreten sein.

Und das ist die Laufstrecke

Gestartet wird morgen um 18:30 Uhr in der Neunkirchner Straße 21 (Sparkassensaal), es folgt die Fußgängerzone Neunkirchner Straße Richtung Hauptplatz – vom Alten Rathaus geht es dann rund um´s Grätzl (mit Showplatz vor Kuderna); Ende ist auf Höhe Hypo Bank am Hauptplatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden