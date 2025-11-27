Morgen sind die Krampusse in Wiener Neustadt los

Das traditionelle und ursprüngliche Krampusbrauchtum steht im Mittelpunkt des Krampuslaufs in Wiener Neustadt.

Morgen sind wieder die Krampusse in Wiener Neustadt unterwegs. Unter der Führung der Krampusgruppe Leitha Bartl’n aus der Buckligen Welt hat sich der Krampuslauf in Wiener Neustadt in den letzten Jahren zu einem einmaligen Showlauf entwickelt. Die größte Krampusveranstaltung in Ostösterreich genießt mittlerweile höchstes Ansehen in der Krampus-Szene und gilt als eine der schönsten und best-organisierten Veranstaltungen bei der besonderes Augenmerk auf die Qualität der teilnehmenden Gruppen gelegt wird.

Auch in diesem Jahr sind der Großteil der eingeladenen Gruppen sogenannte Schnitzergruppen, d.h. alle Läufer der Gruppe tragen Masken von ein und demselben Schnitzer. Dadurch wirkt die Gruppe wie aus einem Guss und kann sehr gut von anderen Gruppen unterschieden werden. Es werden hauptsächlich Schnitzergruppen aus ganz Österreich mit sehr unterschiedlichen Stilen vertreten sein.

Und das ist die Laufstrecke

Gestartet wird morgen um 18:30 Uhr in der Neunkirchner Straße 21 (Sparkassensaal), es folgt die Fußgängerzone Neunkirchner Straße Richtung Hauptplatz – vom Alten Rathaus geht es dann rund um´s Grätzl (mit Showplatz vor Kuderna); Ende ist auf Höhe Hypo Bank am Hauptplatz.